Inter, lo scudetto passa da Handanovic. E con Onana è sinergia di svarioni – CdS

Onana a luglio ridefinirà le gerarchie tra i pali, ma intanto per Samir Handanovic il rinnovo è stato rinviato. Come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport, curioso come gli errori di uno coincidano con l’altro, ma a pagare in questo momento è l’Inter perché il presente è uno scudetto che rischia di scivolare via.

PER LO SCUDETTO – L’Inter è costretta a fare i conti con un portiere che dà meno garanzie e si è visto anche contro il Torino. Gli imbarazzi del derby, certezze a singhiozzo e un rinnovo contrattuale rimandato di alcune settimane. Almeno fino al rientro dalla sosta di marzo, la situazione rimarrà questa: un portiere in scadenza e un altro che sta arrivando dall’Ajax a parametro zero. Per rivincere lo scudetto occorrerà innanzitutto non sbagliare più, cominciando da Samir Handanovic che in febbraio ha messo in fila una serie di errori non da lui.

SVARIONI – Ironia della sorte, anche ieri André Onana, impiegato titolare dall’Ajax in Champions League, non è stato fortunato. Una sua grave incertezza in uscita è costata la sconfitta e l’eliminazione contro il Benfica (vedi articolo). Una sorta di sinergia di svarioni con Samir Handanovic, che di certo non fa ben sperare i tifosi nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

