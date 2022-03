De Vrij non partirà con l’Olanda per proseguire il recupero con l’Inter – CdS

Stefan de Vrij, secondo quanto riportato dal collega Adriano Ancona oggi sul Corriere dello Sport, contro la Fiorentina non ci sarà sicuramente, ma proseguirà con un lavoro personalizzato rinunciando anche alla convocazione con l’Olanda.

NIENTE NAZIONALE – Se da una parte Marcelo Brozovic tiene in apprensione Simone Inzaghi (vedi articolo), è certa, invece, la rinuncia di Stefan de Vrij in difesa. Ieri il centrale ha lavorato in palestra. Diserterà la nazionale, cercando di rientrare per l’importante sfida contro la Juventus in programma in 3 aprile, dopo la sosta per le nazionali. Quella contro il Torino, inoltre, è stata la prima volta in stagione in cui l’Inter in assenza di de Vrij non ha saputo vincere: nelle precedenti sei occasioni, le cose erano sempre andata bene a Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

