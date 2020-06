Hakimi e Gabriel Jesus, Inter si muove per...

Hakimi e Gabriel Jesus, Inter si muove per i top player chiesti da Conte

L’Inter si starebbe muovendo per regalare all’allenatore Antonio Conte Achraf Hakimi e Gabriel Jesus, rispettivamente terzino del Real Madrid e attaccante del Manchester City

HAKIMI – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, sarebbero partiti sondaggi da parte dell’Inter per Achraf Hakimi e Gabriel Jesus, rispettivamente terzino di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund e attaccante del Manchester City. Per il primo il prezzo fissato dalle Merengues sarebbe 50 milioni di euro. L’assalto da parte del club nerazzurro sarebbe rimandato a quando potrebbe arrivare il tesoretto dovuto alla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona.

GABRIEL – Il suo sostituto di quest’ultimo potrebbe essere proprio il centravanti brasiliano dei Citizens. In questo caso però occhio alla concorrenza Juventus e al tentativo di rinnovo da parte degli inglesi (dai 5 milioni attuali ai 7). Un affare che potrebbe essere da 70 milioni circa per la società meneghina. Difficile però che quest’ultima possa acquistare entrambi i giocatori, visto che si parlerebbe di operazioni per un totale prossimo ai 120 milioni.