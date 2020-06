UFFICIALE – Campionato Primavera 1, arriva la sospensione definitiva

Il Campionato Primavera 1 non riprenderà per la stagione 2019-2020. Lo ha deciso il Consiglio di Lega, con la sospensione definitiva senza disputare le ultime dieci giornate e la post-season. Da capire se potranno esserci verdetti (l’Atalanta era in testa) e se, come segnalato (vedi articolo), si giocherà la finale di Primavera TIM Cup.

L’ANNUNCIO DELLO STOP – “Il Consiglio di Lega del 16 giugno 2020,

vista la delibera dell’Assemblea della Lega Serie A del 21 aprile 2020;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

considerate le condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ritenuta l’esigenza di tutela della salute dei giovani;

delibera di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Primavera 1 TIM Trofeo Giacinto Facchetti 2019/2020″.