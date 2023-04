ESCLUSIVA IN − Biasin: «Inter, massimo 3-4 rinnovi! Inzaghi? Su Chivu…»

Fabrizio Biasin, giornalista di libero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it. Il momento delicato dell’Inter ne fa da padrone tra le incertezze sul futuro di Inzaghi e sulla rosa della prossima stagione. Questo e tanto altro nell’intervista al noto giornalista

Biasin, come si spiega questa tendenza negativa dell’Inter? Contro la Fiorentina è arrivata la decima sconfitta in campionato

Difficile dire che per questo motivo specifico le cose non vanno bene. Tanti dicono è colpa dell’allenatore, tanti è colpa della società, tanti dei dirigenti, altri dicono che è colpa dei giocatori. Io penso che siano tante le componenti che in questo momento non remano tutti dalla stessa parte. Nonostante siano partite in cui l’Inter fa il suo gioco, se non le sblocca finisce che le perde. Sicuramente c’è un componente caratteriale legata al fatto che ci sono poi tutta una serie di situazioni molto discutibili sul fatto che ci siano giocatori in scadenza, alcuni in vendita, altri un po’ anziani. È difficile fare gruppo alla lunga, spero di sbagliarmi perché aprile contempla altre otto partite, una più importante dell’altra. Quindi spero che si riescano a ritrovare già a partire da domani.

Biasin, Simone Inzaghi è arrivato a un punto di non ritorno, le prossime tre decisive?

Ovviamente in questo momento, dove sei reduce da tre sconfitte di fila in campionato, qualunque partita è decisiva. Lo sa anche lui. Marotta non è un dirigente che cambia allenatore a corso d’opera, non lo ha tendenzialmente mai fatto. Penso che proverà a portarlo fino alla fine della stagione, ma dovranno arrivare i risultati. Altre sconfitte significherebbero avere un allenatore che difficilmente sarebbe difendibile.

In caso di esonero, Cristian Chivu come traghettatore?

Io sinceramente non ci credo tanto. Secondo me Marotta, in questo momento, spera che ci sia un risveglio della squadra per arrivare quantomeno a fine stagione con lo stesso allenatore. La scelta interna è una cosa molto molto rischiosa perché vorrebbe dire, in qualche maniera, abdicare un po’ alla stagione.

A proposito del tecnico, al netto delle sconfitte, non vedi nei suoi confronti una sorta di accanimento mediatico? Ad esempio anche Stefano Pioli non sta vivendo una grande stagione al Milan, ma c’è protezione nei suoi confronti.

È vero, ma è anche vero che Pioli lo scorso anno ha vinto lo scudetto. Questa cosa pesa sui giudizi. Un allenatore è riuscito a vincere uno Scudetto con una rosa più inferiore, l’altro no. Che ci sia stato una sorta di accanimento è vero, l’ho anche scritto più volte. Però è anche vero che se perdi tante partite di fila dai sfogo a chi non ti vuole bene per attaccarti. In questo momento i risultati danno ragione a chi anche lo massacra contro la logica. La fortuna è che hai già una possibilità per rialzare la testa che è la sfida di domani contro la Juventus in Coppa Italia, partita non banale. Ti può permettere di tirare la testa fuori dal fango o di affossarti definitivamente.

Inter, capitolo mercato

Biasin, chi partirà in estate in termini di rosa?

Ci sono tanti giocatori in scadenza, 3-4 rinnoveranno al massimo. Ci sarà dunque una bella rimescolata all’interno della rosa. Ma tutto dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League. Se ti qualifichi fai un certo tipo di progetto, se non ce la fai devi cambiare tutto. Sarebbe un dramma la seconda ipotesi. Hanno due-tre nomi ma solo se si qualificano per la Champions League.

Si parla tanto dei nomi per la difesa: Merih Demiral, Oumar Solet, Giorgio Scalvini. Ce n’è uno veramente concreto?

Tutti nomi che interessano, ti posso aggiungere anche Schuurs del Torino, ma ce ne sono anche altri. Bisogna scontrarsi poi con la realtà, perché ci sono giocatori che costano un sacco di soldi e l’Inter in questo momento non ne ha. La verità è che al momento ragionano su Bastoni, Acerbi, de Vrij per il rinnovo. In primis puntare su quelli che ci sono e poi magari ringiovanire un po’ la rosa, che è vecchia.

Che ne pensi di Retegui?

Non ci credo tanto sinceramente. L’Inter lo sta seguendo come tante squadre, ma non c’è ancora un’offerta formale. Viene ritenuto abbastanza simile ad alcuni attaccanti in rosa. C’è una possibilità se qualcuno dovesse partire.

Biasin, Inzaghi dovrebbe puntare più su Kristjan Asllani e Raoul Bellanova?

Nel momento in cui giochi ogni tre giorni, per forza di cose tutti devono dare il loro contributo. Io sono un fan di Asllani, ma se parti dietro Brozovic e Calhanoglu diventa dura. Dovresti provarlo magari in altri ruoli come mezzala. Mi sembra una stagione già segnata. Bellanova ha fatto due-tre cose buone con la Fiorentina. Ci ha messo volontà e va premiato, ma non credo sia ancora pronto per fare il titolare dell’Inter.

Il 4-0 del Milan può far scricchiolare qualche certezza nel Napoli?

Sì. Ci si poteva aspettare una partita gagliarda del Milan contro un Napoli che ha già vinto lo Scudetto ma non così. Il Napoli è stato annichilito. Qualche certezza in vista della doppia sfida in Champions League può sgretolarsi anche perché all’andata in campionato il Milan perse ma giocò una grande partita.

