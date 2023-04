Inter, dirigenza presente all’allenamento! Niente ritiro alla vigilia – Sky

Vigilia “anomala” per l’Inter, tornata questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutta la dirigenza presente all’allenamento di squadra per cercare di spronare il gruppo.

ALLENAMENTO DI VIGILIA – Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina (la terza consecutiva in campionato), l’Inter questa mattina si è riunita ad Appiano Gentile per preparare la semifinale di andata contro la Juventus in un momento sicuramente delicato. Presente tutta la dirigenza al completo da Beppe Marotta a Piero Ausilio, ma anche Javier Zanetti e Dario Baccin. Sarà un mese decisivo per le sfide di campionato, ma anche di Coppa Italia contro i bianconeri e la doppia sfida di Champions Leaegue contro il Benfica. Una scelta insolita riguarda la scelta di rinunciare al classico ritiro di vigilia. Dopo l’allenamento, difatti, i giocatori sono tornati nelle proprie abitazioni. Inoltre, nessuna conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi. La squadra si ritroverà direttamente martedì mattina per partire alla volta di Torino.