Cucurella al Chelsea ufficiale. Che succederà con Dumfries? Lo scenario

Cucurella è diventato un nuovo giocatore del Chelsea. L’esterno arriva direttamente dal Brighton per una cifra superiore ai 60 milioni di euro. Da capire se i Blues si butteranno anche su Dumfries dell’Inter

SCENARIO − Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Chelsea. L’esterno spagnolo, arrivato dal Brighton ha firmato un contratto di sei anni. Onerosissimo il suo cartellino: 55 milioni di sterline più sette di bonus. Da capire adesso cosa succederà per Denzel Dumfries. L’intenzione dell’Inter è quella di tenere il giocatore tant’è che come riporta Sport Mediaset è stata rifiutata una prima offerta di 40 milioni di euro. Ma non è da escludere un rilancio dei Blues, a 50 la trattativa si chiuderebbe.