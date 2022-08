Sanchez-Inter accordo buonuscita! Pinamonti, una squadra in pole − SM

L’Inter prepara le uscite di Sanchez e Pinamonti. Il primo rescinderà il proprio contratto con una buonuscita. Il secondo andrà via a una tra Sassuolo o Atalanta

USCITE − In casa Inter si lavora alle uscite. Accordo sulla risoluzione consensuale del contratto con Alexis Sanchez che ora potrà accasarsi al Marsiglia. Secondo Sport Mediaset, l’Inter concederà al giocatore una buonuscita di cinque milioni di euro. Manca solo la fumata bianca ufficiale. Discorso Andrea Pinamonti che potrebbe concludersi nel giro di pochi giorni. L’Atalanta vuole giocatore visto anche l’interesse della Juventus per Luis Muriel, scelto come vice Vlahovic. L’Inter chiede sempre venti milioni di euro.