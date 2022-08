Serie A, abbonamenti record per Inter. Nerazzurri davanti a tutte: il podio

In Serie A sono entrate nel vivo le campagne abbonamenti che vedono (al momento) l’Inter in testa, davanti a tutte le altre squadre italiane.

ABBONAMENTI – Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha fatto registrare 41mila abbonati a San Siro per il campionato di Serie A della stagione 2022/23. Lo scorso 7 luglio il club nerazzurro ha reso noto il sold out degli abbonamenti, così è stata già avviata la lista d’attesa per la stagione 2023/23. Alle spalle della società nerazzurra su trova il Milan con, ad oggi, 40mila abbonati (fonte Calcio e Finanza). Al momento non ancora specificata la data di chiusura della campagna abbonamenti. A chiudere il podio di questa speciale classifica è la Roma con i suoi 36mila abbonati. Il club giallorosso ha concluso la vendita lo scorso venerdì 15 luglio alle ore 18.

Fonte: Sport.Sky.it