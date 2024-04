Cuadrado verso il recupero, l’Inter mette nel mirino una partita!

L’Inter recupera i propri pezzi. Juan Cuadrado, out dopo l’operazione al tendine d’Achille, nelle prossime settimane ritornerà in campo. Fissata già una partita.

MANCA POCO − Si rivede anche Juan Cuadrado. Dopo diverse settimane di stop, causa operazione al tendine d’Achille, l’ex laterale della Juventus è pronta a ritornare in campo per questi ultimi sgoccioli di stagione. Dopo aver sorriso per il rientro a pieno regime di Carlos Augusto contro l’Empoli, nei prossimi giorni sia Arnautovic che de Vrij rientreranno con il gruppo. Per i due il rientro dovrebbe essere previsto già per la trasferta di lunedì sul campo dell’Udinese. Ritornando a Cuadrado, riferisce Sport Mediaset, dovrebbe essere convocato per la prossima gara casalinga dell’Inter contro il Cagliari a San Siro. Benedetta abbondanza, dunque, per Inzaghi che ritroverà tutti per questo finale di stagione.