Alborghetti: «Derby vinto mi è rimasto impresso a livello di forza di squadra. Vi spiego»

Lisa Alborghetti, centrocampista e capitano dell’Inter Women, ha parlato di diversi temi, tra cui il derby vinto contro il Milan all’Arena.

CARATTERISTICHE – Queste le parole di Lisa Alborghetti, centrocampista e capitano dell’Inter Women, nell’intervista in collaborazione con adesso.it, pubblicata su Inter.it. «Quanto è importante valorizzare le diverse caratteristiche di ogni giocatrice che fa parte della squadra? È molto importante avere una squadra eterogenea ma unita dagli stessi intenti e obiettivi. Riuscire a dare valore alle diverse caratteristiche che una calciatrice può portare in squadra dà forza al gruppo e ci arricchisce, ci dà qualcosa in più su cui lavoriamo e che poi fa la differenza anche in campo. Da capitano credo che saper ascoltare ed essere aperti e accoglienti sia fondamentale per costruire una squadra che non sia solo la somma di 25 teste diverse ma un gruppo unito con delle fondamenta solide e valori condivisi. Mettere al servizio di tutti esperienze e approcci diversi può migliorare la capacità della squadra di adattarsi alle sfide sul campo e di sviluppare strategie vincenti».

VALORI – Alborghetti ha aggiunto. «Che valori mi ha insegnato il calcio? E cosa è fondamentale in una squadra? I valori con cui sono cresciuta sono rispetto, sacrificio, dedizione, passione e umiltà che significa credere sempre in se stessi ma senza mai essere arroganti. Per me l’aspetto umano è sempre stato molto importante e credo abbia un forte impatto anche sul campo, da capitano accogliere al meglio le nuove calciatrici e farle sentire a casa è fondamentale perché ognuna mette al servizio della squadra la sua esperienza, il suo background e la sua idea di calcio che diventano ulteriori punti di forza. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale e poi è sempre stimolante cercare le giuste connessioni tra di noi e vederle poi in campo».

PARTITA – Alborghetti ha spiegato. «Qual è la partita in cui ho sentito maggiormente la forza di queste connessioni? Credo che a livello di forza di squadra in questa stagione mi sia rimasto più impresso il derby vinto 1-0 all’Arena, c’è stata una grande unità di intenti che è stata fondamentale per la vittoria».

