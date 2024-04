Arnautovic vede l’Udinese? Sì, ma per l’Inter non solo lui − CdS

Sono giorni di attesa per rivedere all’opera Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, out dalla sfida tra Bologna e Inter, nei prossimi giorni rientrerà in gruppo. Per il Corriere dello Sport, non solo lui.

ULTIME − Arnautovic e de Vrij presto in gruppo e dunque vicini alla convocazione per la sfida tra Udinese e Inter, in programma lunedì. L’austriaco, out dalla sfida contro il Bologna quando si infortunò dopo l’ingresso in campo, scalpita per ritornare arruolabile. Sa che queste ultime partite saranno decisive anche per il suo futuro. In difesa, Inzaghi può presto contare anche su de Vrij, che si era fatto male dal ritiro della Nazionale olandese durante la sosta. L’Inter, sottolinea il Corriere dello Sport, ritornerà ad allenarsi domani, dopo i due giorni di riposo assegnati da Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua