Atlético Madrid in ansia per Morata, ma prima dell’Inter torna un big

L’Atlético Madrid attende di capire che infortunio ha riportato Morata ieri a Siviglia. Ma per Simeone, a otto giorni dalla partita contro l’Inter, c’è la probabile notizia di un rientro.

L’AVVICINAMENTO – Settimana terribile per l’Atlético Madrid. Nonostante domenica scorsa avesse pareggiato in pieno recupero il derby contro il Real Madrid, con gol di Marcos Llorente al 94′, ha poi perso 0-1 nell’andata delle semifinali di Copa del Rey contro l’Athletic Club e 1-0 ieri in Liga contro il pericolante Siviglia. Una partita stregata, con numerosi tiri ma senza trovare la via del gol. Anche per l’infortunio di Alvaro Morata in chiusura di primo tempo, che lo ha portato alla sostituzione in lacrime. In attesa di capire la gravità dello stop di Morata, che rischia l’Inter in Champions League, Diego Pablo Simeone può sorridere. In Spagna, AS anticipa come José Maria Giménez tornerà a disposizione sabato nella partita casalinga dell’Atlético Madrid contro il Las Palmas, quella che precede la trasferta di Milano. Il difensore uruguayano, uno dei big di Simeone, non gioca dal 28 gennaio col Valencia per un infortunio alla coscia. Se Morata rischia di non esserci per Inter-Atlético Madrid (oggi previste novità) occhio quindi a Giménez, che potrà invece tornare a pieno regime proprio per la Champions League.