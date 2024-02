Cosmi, la giocata: «Fossi in Theo non citerei i derby! Lukaku? Dopo Conte il nulla»

Serse Cosmi ha tirato due frecciate non da poco a Theo Hernandez e a Lukaku. Il primo ha citato ieri l’Inter guardando già al derby di aprile.

STILLETTATE − Un Serse Cosmi in formissima oggi ha lanciato frecciate sia a Theo Hernandez del Milan che a Lukaku. Il suo intervento a Radio Serie A: «Theo cita il derby, ma fossi in lui non lo farei visto che ha perso cinque derby consecutivi. Lukaku a parte gli anni con Conte all’Inter non ha fatto più nulla. È andato al Chelsea e non ha fatto niente, l’anno scorso ha fatto panchina a Zapata. A me giocatori come Lukaku non piacciono, mi piacciono i giocatori che partecipano al gioco, che aiuta, sale a dare supporto, scambia con i compagni. Lui è uno che ti obbliga a giocare ad un certo modo, per me l’attaccante delle grandi squadre deve fare più o meno fare tutto e soprattutto segnare davanti il portiere».