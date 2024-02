Thuram la stella dell’Inter! Percorso simile a due (uno gioca con lui) – TS

Marcus Thuram si sta prendendo l’Inter a suon di gol e giocate preziosi. Anche Lautaro Martinez pare abbia trovato la sua vera spalla. I due, con la maglia dell’Inter, sembrano completarsi a vicenda. Questa l’idea di Tuttosport.

FRANCESE – C’è il passato, il presente e il futuro. È questo il sottotitolo, non leggibile, di Tuttosport nell’edizione odierna. Se da un lato c’è Romelu Lukaku, rockstar in giro per l’Italia a racimolare ciò che resta, dall’altro lato ritroviamo Marcus Thuram. Il francese, un attaccante totale, è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero nella propria rosa. Thuram arrivò ad Appiano Gentile in un piano ben definito: prendere lo slot libero di Edin Dzeko, e fare il terzo attaccante alle spalle di Lautaro Martinez e lo stesso Lukaku. Tutto ciò però, non è andato a buon fine. L’attaccante belga, dopo un tira e molla, ha accettato la corte della Roma su pressing di José Mourinho. Da qui che esplode la storia in nerazzurro di Marcus Thuram.

PARABOLA – Il percorso di Marcus Thuram all’Inter ricorda anche la parabola di Milan Skriniar, che arrivato per fare da riserva a Ranocchia e Miranda – ricorda Tuttosport – in poco tempo ha messo la freccia sui compagni di squadra o del percorso fatto da Alessandro Bastoni ai danni di Godin nel primo anno di Antonio Conte. Di sicuro, l’addio di Lukaku ha facilitato il lavoro di Simone Inzaghi che si è trovato costretto a fidarsi di Marcus Thuram a mercato praticamente terminato. Al francese invece, oltre alla lingua, i consigli di papà Lilian lo hanno aiutato moltissimo. Ad oggi invece, dopo un mese di ambientamento e il gol nel derby, Thuram ha finalmente completato la sua evoluzione. Capace di giocare come prima o seconda punta, anche Lautaro Martinez è più soddisfatto a giocare con lui in coppia.

