Inter tra Serie A e Champions League: sì alle rotazioni! I papabili

L’Inter si prepara alla gara contro la Salernitana nell’anticipo del venerdì per poi concentrarsi sugli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone. Da qui l’idea di far respirare e riposare qualche nerazzurro.

RIPOSO – Archiviata la vittoria roboante contro la Roma, in casa Inter si guarda già al futuro e si pensa alle prossime sfide casalinghe. I giocatori di Simone Inzaghi, escluso l’impegno in Champions League contro l’Atletico Madrid, si ritroveranno Salernitana e Lecce in campionato. Due match abbastanza agevoli sulla carta che potrebbe dare a Simone Inzaghi il modo di far girare la squadra in attesa di chiudere il mese di febbraio con il recupero contro l’Atalanta. Simone Inzaghi, in occasione della sfida di San Siro contro i campani, potrebbe dare spazio a chi nelle ultime uscite è rimasto in panchina senza poter dare il proprio contributo nei big match contro Fiorentina, Juventus e Roma.

ATTENZIONE – Uno dei tanti nomi che potrebbe rientrare per ridare fiato a uno tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez è proprio Marko Arnautovic. L’attaccante ex Bologna, nella sfida contro la Salernitana, potrebbe guidare l’attacco dell’Inter con uno tra il francese e l’argentino a fargli da coppia. Questo permetterebbe all’altro di poter respirare in vista poi del primo round di Champions League contro i Colchoneros. In difesa invece potrebbe toccare nuovamente a Yann Bisseck con uno tra Francesco Acerbi e Benjamin Pavard che potrebbero approfittare della sfida sulla carta facile e prendere fiato. A centrocampo invece, idee più confuse a inizio settimane con le riserve che saranno sciolte nei prossimi giorni. A tal proposito, da monitorare anche le condizioni di Frattesi. Anche perché, quasi sempre, le vittorie dell’Inter partono da un centrocampo solido e con tutti i big presenti.