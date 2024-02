La legge di Thuram: ha l’istinto dei campioni! Un dato è super − CdS

Marcus Thuram sempre più simbolo di questa Inter, che corre per lo scudetto della seconda stella. Il francese nuovamente decisivo.

ISTINTO − La legge di Thuram è ormai in vigore da parecchie giornate e Tikus la applica con dovere e dovizia. L’Inter si coccola il francese, che anche sabato all’Olimpico nel duello contro Romelu Lukaku è stato decisivo segnando praticamente un gol e mezzo. Non solo, infatti, ha pareggiato i conti riprendendo subito il match nella ripresa, ma ha anche partecipato attivamente all’autorete del 3-2 di Angeliño. Si tratta del secondo autogol consecutivo a favore con Thuram protagonista, dopo quello di Gatti nel derby d’Italia con la Juventus. Thuram ha l’istinto dei campioni perché fa gol soprattutto contro le big. Fin qui nove reti, sette assist, tre rigori procurati e due autoreti generati. Nello specifico, Thuram ha segnato contro: Fiorentina, Milan, Roma (a San Siro), Napoli e Lazio (sia in Supercoppa che in campionato). Non solo Serie A, ma anche in Champions League col gol decisivo contro il Benfica, la rivale più blasonata del girone. Andando a ritroso nella carriera del transalpino, il vizio di far male alle grandi c’è sempre stato come dimostrano i gol che nella stagione scorsa permisero in Bundesliga al Borussia Mönchengladbach di battere le due grandi di Germania, Bayern e Borussia Dortmund. In Europa, invece, il biglietto da visita era quello di una doppietta rifilata al Real, in un 2-2 della fase a gironi 2020/21. Thuram con la maglia dell’Inter ha partecipato a 21 centri sui 55 totali segnati dalla squadra di Inzaghi, con un impatto del 38%. Tikus domina!

