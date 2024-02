Inter, andamento dei prestiti: sorridono solo in due (ma infortunati)

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Ma l’ultimo turno è da dimenticare quasi per tutti loro, tra risultati sfavorevoli e coinvolgimento scarso in campo.

RIEPILOGO PRESTITI – Ultimo weekend da dimenticare per quasi tutti i giocatori dell’Inter attualmente in prestito. In Serie A si vede solo Valentin Carboni, in campo nel finale di Monza-Verona (0-0). Mentre Gaetano Oristanio è ancora fermo ai box, e assist da fuori alla quarta sconfitta consecutiva del Cagliari (1-3 in casa con la Lazio). In Serie B Sebastiano Esposito parte come centravanti in Pisa-Sampdoria, ma capitombola assieme al compagno Filip Stankovic. Pareggio thriller poi tra la Ternana di Franco Carboni e lo Spezia di Francesco Pio Esposito. Le uniche gioie arrivano dall’estero, ma solo a metà. Il Siviglia di Lucien Agoumé batte l’Atletico Madrid nove giorni prima dell’Inter, ma il francese è fuori per uno strappo. E vince anche lo Standard Liegi di Zinho Vanheusden, anche lui attualmente indisponibile.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Lazio 1-3: indisponibile per infortunio

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Verona 0-0: in panchina, subentra al 62′

FILIP STANKOVIC (P) – Pisa-Sampdoria 2-0: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Pisa-Sampdoria 2-0: titolare, sostituito al 65′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Ternana-Spezia 1-1: in panchina, subentra al 64′

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Lecco 3-1: in panchina, subentra al 55′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Modena-Cosenza 1-1: in panchina, subentra all’87’

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Spezia 1-1: titolare, 90′ in campo

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Spezia 1-1: in panchina

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana-Spezia 1-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Fulham-Bournemouth 3-1: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Siviglia-Atletico Madrid 1-0: indisponibile per infortunio

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Metz 1-1: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Clermont-Brest 3-1: indisponibile per infortunio

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Leuven 1-0: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – Basilea-San Gallo 1-0: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – Ludogorets-CSKA 1948 5-3 (d.c.r.): titolare, sostituito all’intervallo