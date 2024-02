Sabatini: «Con Thuram Inzaghi ha un tesoro! Inter, una cosa non si dice»

Thuram ha fatto gol e procurato l’autorete di Angelino in Roma-Inter sabato. Per Sabatini è l’intera stagione del francese ad aiutare Inzaghi.

AL MEGLIO – Sandro Sabatini, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, mette a confronto le varie Inter: «Credo che Simone Inzaghi abbia avuto, e questo è il bello e il paradosso del calcio, la squadra più forte sulla carta il primo anno, quando veniva fuori dallo scudetto di Antonio Conte. Erano andati via Achraf Hakimi, Romelu Lukaku e Christian Eriksen, ma erano entrati Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Denzel Dumfries che non avevano fatto rimpiangere i partenti. Quella volta l’Inter era più forte e lo scudetto l’ha lasciato andare involontariamente. L’anno scorso era forte e l’ha fatto vedere in Champions League. Quest’anno a ferragosto, prima che arrivasse Benjamin Pavard, dopo che Yann Sommer aveva avuo un’incertezza clamorosa in amichevole e Marcus Thuram aveva fatto poco dicevo che l’Inter non era all’altezza dell’anno scorso. Poi, alle prime giornate con Pavard, Sommer e Thuram, ho detto di far attenzione perché poteva vincere».

IL NUOVO BIG – Sabatini prosegue: «Con Thuram Inzaghi ha trovato un tesoro. Non solo nei numeri, ma anche nell’impressione visiva: non solo non sta facendo rimpiangere Lukaku, ma anche Dzeko. Messi insieme. Poi attenzione: tutti dicono della proposta di gioco, ma su questo state attenti perché l’Inter ha giocato così anche l’anno scorso e l’anno prima. La grande differenza è la difesa: quest’anno ha subito dodici gol, l’anno scorso dopo ventitré giornate ne aveva presi ventisette. Questo non lo dice nessuno, lo dico io che mi sono messo a guardare i dati. L’Inter ha messo a posto la difesa innanzitutto, poi dopo ha anche un gioco che naturalmente sgorga più bello da vedere grazie alle prestazioni di alcuni singoli. E alla sorpresa di Thuram, che non ero il solo a dire in estate che poteva non fare tanto».