Salernitana, oggi doppio appuntamento pre-Inter per Liverani

La Salernitana sarà il prossimo avversario dell’Inter, venerdì alle 21. Liverani oggi prende in mano la squadra, subito con un doppio appuntamento.

LA RIPRESA – Ieri mattina è arrivato il ribaltone in casa Salernitana, con l’esonero di Filippo Inzaghi e l’ingaggio di Fabio Liverani. Oggi pomeriggio il nuovo allenatore, al ritorno in Serie A, dirigerà il primo allenamento in vista dell’esordio di venerdì contro l’Inter. Ma prima, alle 12.30, sarà impegnato nella conferenza stampa di presentazione. Il Corriere dello Sport fa il punto sugli indisponibili della Salernitana per l’Inter: Domagoj Bradaric sarà squalificato, l’ex Inter Lorenzo Pirola si è infortunato nella sconfitta contro l’Empoli venerdì. Da valutare Federico Fazio e Tryantafillos Pasalidis, mentre è sicuramente fuori Norbert Gyomber. Può esordire Kostas Manolas, che la Salernitana ha ingaggiato venerdì da svincolato e sarà come un nuovo acquisto per Liverani.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito