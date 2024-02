Simeone ironico: «Inter venerdì e noi sabato, grazie Liga! Spero su Morata»

Simeone dopo la partita persa in casa del Siviglia 1-0, in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Alvaro Morata e poi una battuta un po’ ironica riguardo il calendario in Liga.

SU MORATA – Pablo Simeone aggiorna sulle condizioni di Alvaro Morata: «Spero che non sia nulla di grave, domani mattina attendo notizie dallo staff medico e ovviamente spero che sia meno grave possibile».

PRIMA DELL’INTER – Simeone non è preoccupato riguardo il momento della sua squadra in vista dei prossimi impegni. A tal proposito, in maniera un po’ ironica risponde a una domanda in ottica della sfida con l’Inter: «Non c’è da preoccuparsi, sono orgoglioso di come stanno giocando i ragazzi, il secondo tempo è stato straordinario dal punto di vista della condizione fisica. Ho visto una squadra che mentalmente sta bene, insisteva in tante situazioni con la volontà di trovare il gol. Bisogna avere pazienza, continueremo a lavorare approfittando della prossima settimana in cui avremo un po’ più di tempo per lavorare. Credo che l’Inter giochi venerdì, mentre noi sabato, no? Di questo dico grazie alla Liga e alla Federazione…».