Turchia, amichevole contro la Repubblica Ceca: Calhanoglu presente dal 1′

La Turchia alle ore 18 scende in campo contro la Repubblica Ceca in un match amichevole. Calhanoglu è pronto a guidare la sua Nazionale con la fascia al braccio (vedi articolo). Le scelte ufficiale del CT turco Stefan Kuntz

FARO – La Turchia affronta in amichevole la Repubblica Ceca alle ore 18.00. Il CT albanese, Stefan Kuntz, non rinuncia mai al faro del suo centrocampo nonché capitano, Hakan Calhanoglu. Il numero 20 dell’Inter presente come di consueto dal 1′. Di seguito la formazione ufficiale della Turchia.

TURCHIA (3-4-3): Alemdar; Kabak, Söyünc, Akaydın; Bulut, Özcan, Calhanoglu, Elmalı; Ünder, Ünal, Sinik.