Calhanoglu pronto a guidare la Turchia da capitano: sfida importante

Hakan Calhanoglu si prepara a scendere in campo con la sua Turchia e a farlo ancora una volta da capitano, replicando quanto già successo mercoledì contro la Scozia. Alle ore 18, infatti, è in programma l’importante amichevole contro la Repubblica Ceca.

LEADER – Hakan Calhanoglu sempre più leader non solo del centrocampo dell’Inter, ma anche di quello della sua Turchia. Il centrocampista nerazzurro si prepara a indossare la fascia di capitano anche nell’amichevole di questa sera contro la Repubblica Ceca. Come fatto anche mercoledì in occasione della partita vinta 2-1 contro la Scozia, risultato propiziato anche dal suo assist per la rete del momentaneo 1-0 di Ozan Kabak. Anche quella di stasera è solo un’amichevole, certo. Ma lo stesso Calhanoglu, da vero leader, ha comunque sottolineato quanto anche queste partite siano importanti per preparare un roseo futuro per la propria nazionale (vedi articolo).