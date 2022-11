Lukaku, rientro in campo anticipato col Belgio! Inter ha una speranza – SM

Romelu Lukaku può sorridere. Le sue condizioni fisiche sono in netto miglioramento e, secondo SportMediaset, potrebbe rientrare in campo in anticipo col suo Belgio. L’Inter ha una speranza

RIENTRO – Procede senza intoppi il recupero di Romelu Lukaku dal risentimento alla cicatrice del bicipite femorale. Tanto che, secondo SportMediaset, il belga potrebbe rientrare in campo in anticipo rispetto alla tabella di marcia: crescono le possibilità di vedere il numero 90 dell’Inter in campo contro la Croazia il 1° dicembre, per la terza partita del girone del Mondiale. Inizialmente si pensava che Big Rom sarebbe rientrato in campo solo per gli eventuali ottavi di finale. L’Inter, dal canto suo, spera di riavere l’attaccante in buone condizioni alla ripresa del campionato.

Fonte: Sportmediaset.it