Correa, no accertamenti! Inzaghi lo aspetta in ritiro: il programma – SM

Joaquin Correa non giocherà il mondiale con l’Argentina a causa di un infortunio. Secondo SportMediaset il “Tucu” non farà altri accertamenti. Ecco il programma

RECUPERO -Joaquin Correa è reduce da un infortunio che lo costringerà a non prendere parte al Mondiale di Qatar 2022 con l’Argentina. L’attaccante dell‘Inter, secondo SportMediaset, non farà altri accertamenti al ginocchio, alle prese con un risentimento al tendine rotuleo. Il “Tucu” perciò andrà in vacanza, convinto che un periodo di riposo possa giovare. Inzaghi lo aspetta nel ritiro di Malta dove, i nerazzurri, resteranno dal 4 al 9 dicembre.

Fonte: SportMediaset.it