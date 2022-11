Vertonghen sentenzia: «Attacchiamo male perché in avanti siamo vecchi!»

Vertonghen, difensore del Belgio, ha commentato la sconfitta dei suoi contro il Marocco per 0-2. Il centrale di Martinez si è scagliato contro i suoi attaccanti. Nel finale è entrato anche Lukaku

MALE IN AVANTI − Jan Vertonghen si scaglia contro gli attaccanti del Belgio: «Immagino che attacchiamo male perché siamo anche troppo vecchi davanti. Non abbiamo creato abbastanza occasioni. Prendiamo lo stesso gol due volte sul primo palo. È molto frustrante, non sta andando come vorremmo. La qualità nel girone c’è, abbiamo le armi per passare vincendo nell’ultima partita». Romelu Lukaku è entrato solo nel finale (vedi pagella). Le sue parole a dhnet.