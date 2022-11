Milinkovic Savic: «Onana? Oggi meglio di Handanovic, ottimo portiere!»

Milinkovic Savic, portiere del Torino e della Nazionale serba, si è espresso alla vigilia della gara contro il Camerun al Mondiale. La sua risposta alla domanda su Onana dell’Inter

FUTURO BRILLANTE − Vanja Milinkovic Savic ha parlato in conferenza stampa del portiere dell’Inter alla vigilia di Serbia-Camerun: «Onana penso che sia un ottimo portiere, ha un brillante futuro davanti a sé. Ha avuto un buon inizio di stagione, sostituendo Samir Handanovcic all’Inter. Ad oggi penso sia lui il migliore fra i due. Sta a me preparare al meglio la partita con il Camerun, ho fatto un’analisi video, non so se sarà più o meno impegnato rispetto alla gara col Brasile. Vedremo».