Cassano taglia Lautaro Martinez: «Scaloni si decida a schierare Alvarez»

Cassano soddisfatto della vittoria dell’Argentina contro il Messico. Ma l’ex giocatore sprona Scaloni a cambiare qualcosa per aiutare maggiormente Messi. Lautaro Martinez nel mirino implicitamente

DECISIONE − Antonio Cassano, alla Bobo Tv su Rai Uno, ha detto la sua sulla Seleccion tirando fuori implicitamente Lautaro Martinez: «All’Argentina non può bastare solo Leo Messi. Non può sempre vincere le partite da solo perché appena becchi qualche squadra più attrezzata ti butta fuori, ieri non mi è piaciuta l’Argentina. Scaloni deve capire una cosa: Julian Alvarez ed Enzo Fernandez titolari. Messi, Julian, Enzo Fernandez e qualcun altro che deve darsi una sveglia».