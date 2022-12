Lukaku furioso dopo Croazia-Belgio! Spacca la panchina con un pugno

Romelu Lukaku non ha preso bene l’eliminazione del Belgio dal Mondiale in Qatar. L’attaccante, furioso a fine partita, si è reso protagonista di un gesto di frustrazione

RABBIA – Romelu Lukaku non ha di certo brillato in Croazia-Belgio. L’attaccante dell’Inter ha sulla coscienza diverse occasioni fallite che, di fatto, hanno condannato la sua Nazionale ad un eliminazione prematura dal Mondiale. A fine gara, l’attaccante si è reso protagonista di un gesto di frustrazione: il belga ha infatti spaccato la panchina con un pugno. Momento non facile, quindi, per il numero 90 nerazzurro.