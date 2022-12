Lukaku goffo e fuori forma, Croazia-Belgio è la sagra dell’errore: la pagella

Lukaku ha giocato tutto il secondo tempo di Croazia-Belgio andando più volte vicino al gol sbagliando goffamente qualsiasi occasione (vedi report). Non un buon momento per l’attaccante dell’Inter, eliminato dai Mondiali e palesemente fuori condizione. Di seguito la sua pagella

GOFFO E FUORI FORMA – Romelu Lukaku è partito dalla panchina in Croazia-Belgio, match valevole per l’ultima giornata del Gruppo F dei Mondiali in Qatar. A qualificarsi è la Nazionale di Marcelo Brozovic, che conquista dunque gli ottavi di finale della competizione. L’attaccante dell’Inter è entrato in campo a inizio ripresa, prendendo il posto di Dries Mertens (vedi articolo). Il primo squillo arriva al 49′ quando De Bruyne con un traversone cerca Lukaku che di testa trova il salvataggio prodigioso di Livakovic. Intorno al 60′ ha inizio la sagra dell’errore da parte del numero 9 belga, che un po’ per goffaggine e un po’ per scelte sbagliate divora un’occasione dietro l’altra: la prima, al 60′, è forse la più clamorosa. Palla sui piedi dopo una ribattuta, porta vuota e palo pieno. Due minuti dopo, su un traversone di De Bruyne, si ripete la storia con un colpo di testa a porta quasi vuota che si alza sopra la traversa. Nei minuti finali di partita Lukaku sciupa almeno altre due occasioni clamorose, in un’occasione tentando un inspiegabile colpo di tacco. La sua prestazione è da 3 in pagella: la condizione fisica è carente, il fiuto c’è ma manca la zampata decisiva. La qualificazione poteva concretizzarsi, certamente Lukaku lo sa e infatti a fine partita è una furia (vedi articolo). Non sarà una notte semplice per lui.