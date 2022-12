Da eroe con gli USA al flop Argentina, Dumfries stecca: la pagella − CdS

Protagonista indiscusso contro gli USA, Denzel Dumfries è stato il peggiore dell’Olanda contro l’Argentina. Tanto in difficoltà con Acuna e nel secondo tempo causa anche il rigore. La pagella del Corriere dello Sport

FLOP − Da eroe ad antieroe il passo è breve, soprattutto ad un Mondiale. Dumfries, dopo la gara da showman contro gli USA, non si replica con l’Argentina ma anzi peggiora e anche di tanto. La sua pagella è 5. In costante difficoltà con il rivale Acuna, nessuna spinta sulla fascia destra e nel secondo tempo la ciliegina sulla torta. Sciocchezza in area di rigore con sgambetto al terzino del Siviglia. Nel finale, dopo la conclusione anche dei tiri da rigore, si becca un’espulsione per doppia ammonizione dopo aver rincorso un giocatore argentino, reo di averlo provocato. Il signor Lahoz ha convenuto che non si trattasse di un affettuoso abbraccio post partita. Peraltro è record (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport