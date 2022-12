Smalling tra Juventus e Inter: clausola Roma ma ad una condizione − TS

Chris Smalling è tra i giocatori che l’Inter sta seguendo. I nerazzurri non sono gli unici, secondo Tuttosport, anche la Juventus è interessata al difensore della Roma.

ROMA − Il contratto di Chris Smalling è in scadenza a giugno. Nel contratto del difensore la Roma ha inserito però una clausola. Giocando minimo il 50% delle partite della Roma in stagione scatterebbe il rinnovo fino al 2024. Il vincolo scatterebbe solo con il benestare del giocatore. Motivo per cui, in quel caso avrebbe un periodo in cui poter scegliere dove andare. Anche perché la società giallorossa finora gli ha proposto un rinnovo fino al 2025 al ribasso rispetto a quanto guadagna ora. Ecco che allora Juventus e Inter si sfidano. Entrambe le squadre sono interessate al difensore inglese. I bianconeri, dopo gli acquisti di Bremer e Federico Gatti sono alla ricerca di un altro centrale. Si tratta di un’occasione anche per Beppe Marotta e Piero Ausilio, già al lavoro per il post De Vrij. I dirigenti nerazzurri puntano a convincere Smalling. Tra i timori della Roma c’è infatti quello di rivivere una situazione passata. La squadra di José Mourinho eviterebbe volentieri un altro caso come quelli di Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan.

Fonte: Tuttosport − Stefano Lanzo e Stefano Pasquino