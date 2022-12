Dumfries espulso dopo Olanda-Argentina! Cartellino a rigori finiti e record

Prestazione negativa per Dumfries in Olanda-Argentina (vedi pagella) e che non si completa al termine della serie di rigori. Per il difensore dell’Inter arriva anche un’espulsione a partita finita.



VEDE ROSSO – I Mondiali di Denzel Dumfries si chiudono con… un’espulsione. Ammonito durante la serie finale dei rigori di Olanda-Argentina per comportamento non regolamentare, è stato protagonista di un episodio a seguito del tiro trasformato da Lautaro Martinez. Molti giocatori dell’Argentina hanno esultato in maniera irrispettosa visto gli avversari, che si sono per forza di cose indispettiti. Fra questi proprio Dumfries, che ha inseguito chi lo aveva fatto. L’arbitro Antonio Mateu Lahoz lo ha fermato “in tempo”, mostrandogli il secondo giallo e quindi il rosso. Non ha fatto granché, ma è quanto basta per causare l’espulsione. Dumfries diventa la diciassettesima ammonizione (diciottesima contando anche Walter Samuel, nello staff tecnico della Seleccion): è il record di sempre ai Mondiali, superate le sedici (con quattro doppi gialli) di Portogallo-Olanda del 2006.