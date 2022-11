Dumfries: «L’Ecuador ci ha surclassati! Ma niente panico, siamo primi»

Denzel Dumfries ha giocato tutta la partita tra Olanda ed Ecuador. Match finito in parità. Il laterale dell’Inter però non si allarma nonostante la brutta prestazione dei suoi

RITROVARSI − Dopo Olanda-Ecuador 1-1, il nerazzurro Dumfries si è espresso così: «Dobbiamo ritrovarci in allenamento. Vedremo cosa possiamo fare meglio. Nel torneo precedente eravamo molto più agili, dinamici e abbiamo creato molte opportunità. Le squadre sudamericane giocano con molta intensità e non bisogna mai farsi surclassare. Ma è successo. Dobbiamo essere onesti su questo. Siamo professionisti. Abbiamo molta fiducia nella squadra. C’è anche molta qualità individuale ed esperienza nel gruppo. Dobbiamo fare meglio. Non ci faremo prendere dal panico, ma analizzeremo dove possiamo migliorare. Siamo ancora primi, non abbiamo perso. Serve solo migliorare».