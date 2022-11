Dumfries in crescita in Olanda-Qatar: meglio delle altre e il voto sale – CdS

Dumfries è risultato insufficiente per Tuttosport (vedi articolo), mentre il Corriere dello Sport premia la prestazione del numero 2 dell’Inter in Olanda-Qatar. Voto molto diverso per il quotidiano romano rispetto a quello di Torino.

IN SALITA – L’inizio di Mondiali per Denzel Dumfries non è stato certo con prestazioni scintillanti. Qualcosa però si muove, almeno stando al Corriere dello Sport. Nelle pagelle di Olanda-Qatar il voto dato al laterale dell’Inter è 6.5, segno di una prestazione positiva e migliore rispetto alle prime due contro Senegal ed Ecuador. Nelle pagelle come Dumfries c’è la maggior parte degli Oranje: Nathan Aké, Daley Blind, Memphis Depay, Davy Klaassen e Jurrien Timber. I due migliori sono Cody Gakpo e Frenkie de Jong, 7.5 entrambi dopo aver segnato. Prendono 7 Marten de Roon, Virgil van Dijk e il commissario tecnico Louis van Gaal. “Solo” 6 al portiere Andries Noppert e ai subentrati Steven Berghuis e Vincent Janssen. L’Olanda di Dumfries (e Stefan de Vrij, ancora a secco di minuti) tornerà in campo sabato alle 16 nel primo ottavo di finale contro gli Stati Uniti.

Fonte: Corriere dello Sport