Onana via dal Qatar, ora vacanze! Poi Inter: il programma del rientro – TS

André Onana ha lasciato il Camerun ed il Mondiale. Per il portiere adesso un periodo di vacanza, poi il rientro all’Inter: il programma secondo Tuttosport

RIENTRO – André Onana ha lasciato il ritiro del Camerun ed il Mondiale in Qatar. Il portiere, secondo Tuttosport, si recherà adesso in patria per un periodo di vacanze. Difficile il rientro in anticipo a Milano. Più probabile, secondo il quotidiano, che il rientro all’Inter avverrà dopo il ritiro dei nerazzurri a Malta. L’estremo difensore è ancora particolarmente scottato per quanto successo con la sua Nazionale e necessita di un periodo per ricaricare le batterie.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna