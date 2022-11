Thuram conteso da Inter e Juventus! Strategie differenti: lo scenario – TS

Marcus Thuram sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Sull’attaccante francese, secondo Tuttosport, non solo l’Inter: ci prova anche la Juventus. I due club adottano strategie differenti

STRATEGIA – Marcus Thuram è uno dei profili più interessanti sul mercato. L’attaccante del Borussia Monchengladbach, che ha il contratto in scadenza a giugno, sta vivendo la stagione della consacrazione: sono 13 i gol in 17 presenze col club tedesco. Sulle sue tracce ci sono tantissimi club europei fra cui Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Aston Villa, Newcastle ed Atletico Madrid. In Italia, secondo Tuttosport, si può invece accendere l’ennesimo derby d’Italia per l’attaccante: anche Inter e Juventus, infatti, hanno messo occhi sull’attaccante. I due club hanno strategie diverse: i nerazzurri, per anticipare la forte concorrenza, proveranno il colpo a gennaio con Ausilio che sta trattando direttamente col club. I bianconeri, invece, sono in contatto con gli agenti e sperano di poter chiudere il colpo a zero per giugno.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva