Italia Under 21, Bellanova in panchina. Due dell’Inter si affrontano

Alle ore 18 è in programma l’amichevole tra Serbia e Italia Under 21. Soltanto panchina per Raoul Bellanova dal primo minuto. Si affrontano però in campo due giocatori dell’Inter: Samuele Mulattieri da una parte, Filip Stankovic dall’altra.

SFIDA NERAZZURRA – Mentre Raoul Bellanova resta in panchina dal primo minuto, saranno due i giocatori dell’Inter in campo dall’inizio e che si affronteranno nell’amichevole tra Italia e Serbia Under 21. Un duello nel duello tra l’attaccante Samuele Mulattieri – in prestito al Frosinone – e il portiere Filip Stankovic, in prestito al Volendam.