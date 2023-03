Iliev, occasione tra i grandi con la Bulgaria: pronto a subentrare

Si continuano a giocare le qualificazioni ai prossimi Europei, quelli del 2024. Alle ore 18 la Bulgaria è in campo contro il Montenegro e tra i protagonisti c’è anche Nikola Iliev, giovane talento dell’Inter Primavera. Che partirà però dalla panchina.

TRA I GRANDI – Nonostante per ora abbia trovato spazio soltanto nella Primavera, Nikola Iliev – giovane talento dell’Inter – è presente nella Nazionale Maggiore della sua Bulgaria. Che questa sera alle 18 è in campo contro il Montenegro. Partirà soltanto dalla panchina, ma pronto a subentrare per aiutare la sua squadra.