Maggio: «Napoli stagione incredibile, un riscatto in Serie A»

Christian Maggio intervistato da Sky Sport ha parlato della stagione del Napoli, primo in classifica in Serie A e prossimo allo scudetto dopo tanti anni.

RISCATTO – L’ex giocatore azzurro Christian Maggio sulla lotta scudetto in Serie A ha parlato così del Napoli: «Stagione Napoli? Una sorta di riscatto che mancava da tempo. Fin qui si sono comportati bene, stanno facendo delle cose incredibili a distanza di tanti punti. Un mese fa non parlavano benissimo di questo Napoli, soprattutto quando sono andati via giocatori importanti. Col tempo si sono ricreduti in molto e questo Napoli adesso sta facendo cose incredibili. La Champions League sarà un terno all’otto. Sarà una sorpresa, non credevo potessero competere contro grandi squadre. Questo è frutto di un lavoro di Spalletti, ha fatto bene, è merito suo».