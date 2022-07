Gravina: «Europeo non ci credevo. Serve dare fiducia a Mancini e atleti»

Gabriele Gravina, su Sky Sport, si è espresso sulla situazione della Nazionale italiana. Il numero uno della Figc ha ricordato l’Europeo vinto ma ha anche rinnovato la fiducia all’intero gruppo

FORZA E FIDUCIA − Il presidente Gravina è ritornato sulla disfatta di Palermo contro la Macedonia: «Momento amaro per il calcio italiano a Palermo. Bisogna ripartire e lavorare per ridare agli italiani quel risultato straordinario che Roberto Mancini ha promesso. Io non credevo all’Europeo. La forza che dovrà avere la federazione è quella di trasmettere la fiducia nel tecnico e nei nostri atleti».