Di Livio snobba l’Inter: «Su Bremer possibilità Juventus. Dybala al Napoli»

Bremer e Dybala rimangono due obiettivi importanti del mercato dell’Inter. Nonostante i nerazzurri siano in pole, l’ex giocatore Di Livio prevede per loro un futuro diverso

PREVISIONI − Le parole di Angelo Di Livio in merito al futuro di Bremer e Dybala: «Per me la Juventus potrà intromettersi nella vicenda Gleison Bremer quando capirà che il Napoli deciderà di non cedere Kalidou Koulibaly, secondo me potrebbe essere così. Paulo Dybala? Se c’è questa possibilità che Koulibaly possa andare via, De Laurentiis dovrebbe presentarsi poi con un top player. Qualcuno lo dovrà prendere». L’ex giocatore ha parlato a Calcio Totale. Inter non citata nonostante i due giocatori restino fortemente in orbita nerazzurra.