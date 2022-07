Europei femminili, esordio da dimenticare per l’Italia: la Francia ne fa 5

L’Italia femminile ha iniziato malissimo il proprio Europeo. Le ragazze di Milena Bertolini ha perso 1-5 contro la Francia. Match senza storia già nei primi 45′. In campo da inizio secondo tempo anche una giocatrice dell’Inter Women

DISFATTA − Europei femminili al via anche per l’Italia. Esordio però amarissimo per le azzurre che hanno perso 1-5 contro la fortissima Francia. Match a senso unico a Rotherham con le transalpine già sul 2-0 dopo 12 minuti. In rete Geyoro e Katoto. Italia pericolosa solamente ad inizio gara con Barbara Bonansesa che a tu per tu con Peyraud-Magnin si fa bloccare la sua conclusione con il piede sinistro. Al minuto 38, Cascarino cala il tris. Primo tempo che si chiude sul pesantissimo punteggio di 5-0 con due gol di Geyoro (tripletta personale per lei). Nella ripresa, l’Italia ci prova con orgoglio segnando al 76 il gol della bandiera con Martina Piemonte. Pericolosa nel finale anche Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women. Il suo tap-in viene fermato sulla linea da Renard. Esordio da dimenticare al più presto per l’Italia. Prossimo impegno giovedì 14 luglio contro l’Islanda.