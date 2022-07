Pirola lascia ancora l’Inter e inizia l’avventura Salernitana: già in ritiro

Nuova esperienza lontano dall’Inter per Lorenzo Pirola. Il difensore, lo scorso anno in prestito al Monza poi promosso, quest’anno giocherà in Serie A con la maglia della Salernitana

IN RITIRO − Pirola dall’Inter alla Salernitana tutto fatto tant’è che lo stesso giocatore è già arrivato al ritiro di Jenbach agli ordini del nuovo tecnico, Davide Nicola. Il classe 2002 si è trasferito al club campano in prestito con obbligo di riscatto condizionato ma l’Inter si è anche mantenuta l’opzione di una possibile recompra. Quella con la Salernitana sarà una buona opportunità per la crescita del ragazzo che potrà dunque sfidare anche gli ormai ex compagni dell’Inter.