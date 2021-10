Correa, problema non rientrato ma meno grave: non ferma gli allenamenti

La vicenda Correa ha tenuto col fiato sospeso per tutta la giornata, viste le voci provenienti dall’Argentina sulle sue condizioni. Per TNT Sports, fortunatamente, si tratta di un qualcosa di meno serio di quanto si temeva.

PROBLEMA NON RIENTRATO, MA QUASI – Joaquin Correa, al momento, non è escluso al 100% da Argentina-Perù di giovedì notte (all’1.30 italiana di venerdì). Il Tucu, dopo il problema fisico segnalato in giornata, si pensava potesse avere qualcosa di più grave: non è così. Le notizie circolate in serata (vedi articolo) trovano conferme, tanto che l’attaccante non deve nemmeno interrompere gli allenamenti. La novità, stando a TNT Sports, è che Correa dovrà svolgere sedute differenziate per i giorni che mancano alla partita. L’ultima diagnosi è di un sovraccarico all’adduttore: nulla di particolarmente serio, ma situazione da monitorare. Non sembra comunque in previsione un rientro anticipato di Correa all’Inter.