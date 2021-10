Calhanoglu, minimo ritardo dopo la Turchia. Ma zero dubbi per l’Inter

Calhanoglu non è rientrato a Milano nel martedì appena concluso, dopo aver finito lunedì sera i suoi impegni con la Turchia (vedi articolo). Per il centrocampista, però, nessun problema in vista di Lazio-Inter: lo spiega Sky Sport.

TUTTO NELLA NORMA – Nel pomeriggio si è parlato di un mancato ritorno di Hakan Calhanoglu a Milano, a differenza degli altri cinque nazionali che hanno giocato lunedì (vedi articolo). Per il centrocampista, però, nessun imprevisto o altro. Matteo Barzaghi di Sky Sport spiega come sia semplicemente dovuto tornare in Turchia (era in campo in Lettonia) e sarà a Milano nelle prossime ore. Come lui Edin Dzeko, che ha ottenuto un prezioso 1-1 stasera in Ucraina-Bosnia (vedi articolo). Per Calhanoglu quindi nessun problema in vista di Lazio-Inter, in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma.