Bastoni-Acerbi-Dimarco-Barella, prende forma l’Ital-Inter contro l’Austria

L’Inter avrà la possibilità molto probabilmente di vedere dal primo minuto quattro giocatori di sua proprietà nella formazione iniziale dell’Italia. Gli azzurri affronteranno l’Austria in un’amichevole tra le deluse di questo mese, che vedranno il Mondiale da casa.

ITAL-INTER – L’ultima amichevole di questa breve parentesi nazionali per l’Italia sarà quella contro l’Austria. Dopo la vittoria per 3-1 con l’Albania sta per arrivare un altro test di poco peso e veramente poco interessante. La partita avrà luogo durante il match d’esordio dei Mondiali in Qatar. I pensieri andranno sicuramente alla delusione di quella notte maledetta di Palermo. Roberto Mancini cambierà nuovamente formazione per dare possibilità agli esordienti di accumulare minuti con la maglia della Nazionale. L’Inter avrà la possibilità di vedere dal primo minuto addirittura 4 giocatori nella formazione dell’Italia: Bastoni sul centro-sinistra del reparto difensivo, Acerbi, Barella e il solito Dimarco, sempre più punto fermo sia in Nazionale che con il suo club (vedi articolo).