Fresneda, chi è il nuovo obiettivo dell’Inter: i numeri del terzino spagnolo

Ivan Fresneda è uno dei nomi su cui l’Inter potrebbe puntare per rinforzare la squadra in vista del futuro. Terzino destro del Valladolid di 18 anni: tutti i numeri della sua giovane carriera.

NUOVO OBIETTIVO – L’Inter guarda al futuro e punta a Ivan Fresneda per la fascia destra. Ma di chi si tratta? Terzino destro spagnolo del Real Valladolid (squadra di cui è presidente nientemeno che Ronaldo “Il Fenomeno”), classe 2004, ha già messo a referto sei presenze in Liga questa stagione. Fresneda ha un passato nelle giovanili del Real Madrid, nelle quali ha militato per 4 anni dal 2014 al 2018 prima di passare al Leganes e infine proprio al Valladolid.

DEBUTTO – Dopo le prime quattro giornate passate in panchina, il debutto in Liga di Fresneda è arrivato il 9 settembre contro il Girona, dove ha giocato per 62 minuti. A seguire tre gare nelle quali è rimasto in campo per 90 minuti, prima di un infortunio alla coscia che lo ha visto fermo fino alla gara contro l’Osasuna dove ha sommato 45 minuti. Poi nuovamente 90 nella gara prima del Mondiale, contro l’Atletico Bilbao. Un giocatore sicuramente da tenere sott’occhio, con già anche quattro presenze all’attivo nella nazionale spagnola Under 19.