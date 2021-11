Barella preoccupa meno dopo Milan-Inter: oggi Mancini decide se sarà titolare

Barella quasi sicuramente sarà in campo con la maglia azzurra nel prossimo impegno in programma. Il centrocampista dell’Inter, come riportato da Sky Sport, a Coverciano dà segni di ripresa completa. Mancini nelle prossime ore attende il feedback decisivo per prendere la decisione

RECUPERO IMMEDIATO – L’infortunio di Nicolò Barella in Milan-Inter sembra già un lontano ricordo. Dopo le rassicurazioni post-controllo di ieri con il compagno Alessandro Bastoni (vedi articolo), i miglioramenti sono netti. Quasi sicuramente ci sarà anche Barella nel prossimo impegno della Nazionale Italiana, perché il suo problema non è così grave. A Coverciano faranno di tutto per recuperarlo. Anche oggi verrà monitorato insieme a tutti gli acciaccati ma, come riportato dal giornalista Marco Nosotti – inviato di Sky Sport nel ritiro azzurro -, dovrebbe superare l’esame. E probabilmente per il CT Roberto Mancini il centrocampista dell’Inter sarà titolare contro la Svizzera venerdì a Roma. In pratica, Mancini oggi saprà se può schierare Barella titolare o meno in Italia-Svizzera, altrimenti inizierà a ragionare su un’alternativa. Nel pomeriggio sono attese novità.