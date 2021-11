Serie A, Giudice Sportivo 12ª giornata: multa al Milan dopo il derby

Sono sei i giocatori squalificati dopo la dodicesima giornata di Serie A. Dal Giudice Sportivo arriva anche una multa al Milan per il comportamento dei suoi tifosi nel derby contro l’Inter di domenica.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo punisce il Milan con cinquemila euro di multa. Il motivo è “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni oggetti di varia natura”. Presumibile si tratti di episodi avvenuti in occasione del gol (e dell’esultanza) di Hakan Calhanoglu dopo il vantaggio dell’Inter. Sono sei i giocatori squalificati, nessuno per Inter-Napoli del 21 novembre. La Fiorentina sarà priva dei due centrali titolari contro il Milan, doppia assenza anche per il Verona. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la dodicesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI DODICESIMA GIORNATA

Una giornata: Lucas Martinez Quarta, Nikola Milenkovic (Fiorentina), Dimitrios Nikolaou (Spezia), Jean-Victor Makengo (Udinese), Daniel Bessa, Nikola Kalinic (Verona)

DIFFIDATI DODICESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Aaron Hickey (Bologna), Danilo da Silva (Juventus), Tammy Abraham, Rick Karsdorp (Roma), Omar Colley (Sampdoria)